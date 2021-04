Camogli: “Chiedo a chi mi ha investito di farsi vivo”

Riceviamo e pubblichiamo

Il giorno 16 aprile verso le ore 15 rientravo a Genova col mio scooter e, all’altezza dell’Istituto Nautico Cristoforo Colombo, un signore sui sessant’anni, con gli occhiali e con una signora a bordo, scendendo dalla discesa accanto alla scuola, si immetteva nella strada principale, senza vedermi.

Io provenivo da Camogli e andavo verso Genova.

Dall’impatto col mio scooter ho avuto uno spavento, ma per fortuna solo un grosso livido alla gamba destra.

Accertato questo, ho percorso qualche metro con lo scooter che non presentava grossi segni di ammaccatura, perché l’impatto è stato sulla ruota; ero molto spaventata e non ho preso né i dati della persona che mi è venuta addosso improvvisamente, mentre percorrevo la strada principale, né la targa della vettura, pur essendoci necessariamente fermati qualche minuto.

Accertato che fortunatamente grazie a Dio non mi ero fatta male, da ricorrere all’ospedale, non ho preso nessun dato della persona che mi ha investito.

Purtroppo da subito lo scooter non sono riuscita a guidarlo, perché rotta dall’impatto la forcella dello scooter.

Se questo signore mi rintraccia, metteremmo in moto l’assicurazione per il danno.

Se questo signore mi legge, lo ringrazio in anticipo per l’onestà.

E ringrazio anche voi di Levante News, confidando nella Provvidenza, dato che non sono stata io accorta a prendere ei dati del signore in questione.

Grazie,

Perla D.B. cell. 333 3467869