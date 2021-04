Camogli: 25 Aprile, deposizione di corone ai Caduti

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Un 25 Aprile in forma ridotta, come lo scorso anno, causa pandemia. A Camogli la celebrazione della liberazione è iniziata con la benedizione delle corone di alloro nell’atrio del Comune da parte di dom Francesco Beda Maria Pepe, benedettino olivetano del monastero di San Prospero, che ha anche recitato un Eterno riposo per quanti hanno dato la vita in nome della libertà.

Dopo la posa delle corone alle targhe commemorative dislocate sul territorio, mini corteo verso il monumento ai Caduti in piazza Matteotti. Presenti il sindaco Francesco Olivari con la vicesindaco Elisabetta Anversa; il consigliere comunale Claudio Pompei; Antonio Santacroce comandante della polizia locale; per la Società Capitani e Macchinisti Navali il presidente Giovanni Camozzi; Lorenzo Ghisoli presidente della Croce Verde con Andrea Costa; Caterina Godaniga per la Croce Rossa.

Olivari ha ricordato il 25 Aprile, di cui ricorre il 76° anniversario, come nascita del nostro stato libero, della nostra storia democratica e la fine di una lunga lotta che sconfisse un regime che oppresse l’Italia negando i diritti civili a uomini e donne. Ha ricordato in particolare due camogliesi che combatterono e morirono per un ideale: Prospero Castelletto, del 1906, e Pietro Risso, del 1926, le cui urne sono cadute in mare nel crollo della falesia del 22 febbraio scorso.

A chiusura, riaffermando i valori sanciti dalla Costituzione che abbiamo il dovere di trasmettere ai giovani, ha riportato un brano del discorso del presidente Sergio Mattarella alle Associazioni Combattentistiche e d’Arma : “Il difficile momento che stiamo vivendo limita le modalità di celebrazione ma desidero con uguale intensità, in questo 25 aprile, Festa della libertà di tutti gli italiani, ricordare il sacrificio di migliaia di connazionali che hanno lottato nelle fila della Resistenza e combattuto nelle truppe del Corpo Italiano di Liberazione, di quanti furono deportati, internati, sterminati nei campi di concentramento e delle donne e degli uomini di ogni ceto ed estrazione che non hanno fatto mancare il loro sostegno, pagando spesso duramente la loro scelta.

Rinascita, unità, coesione, riconciliazione nella nuova Costituzione repubblicana, furono i sentimenti che guidarono la ricostruzione nel dopoguerra e che ci guidano oggi verso il superamento della crisi determinata dalla pandemia che, oltre a colpirci con la perdita di tanti affetti, mette a dura prova la vita economica e sociale del Paese”.

Alle 11, nella basilica di Santa Maria Assunta, la celebrazione della Messa, preceduta dalla deposizione di un mazzo di fiori al monumento ai Caduti da parte dell’Anpi di Recco.