Avegno: celebrata la festa della Liberazione

La Festa della Liberazione in Italia si festeggia ogni anno il 25 aprile. In questa giornata dall’anno 1946, anno in cui fu istituita la ricorrenza, si ricorda la liberazione d’Italia dal governo fascista e dall’occupazione nazista del paese.

Oggi l’amministrazione ha voluto porre delle corone per ricordare i caduti, per non dimenticare il loro sacrificio ma innanzi tutto per riflettere che: “Bisogna mettere in pratica ogni giorno la cultura della tolleranza e della libertà e l’opposizione a ogni tipo di sopraffazione, di razzismo, di xenofobia!”.