Auto finisce fuori strada e innesca incendio boschivo

Dall’ufficio relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



Nel primo pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco di la Spezia è intervenuta nel Comune di Ameglia in località Montemarcello per incendio auto.

A seguito di incidente stradale, un’autovettura con a bordo due persone usciva di strada e impattando in una zona alberata sottostante la sede stradale, innescava un incendio che coinvolgendo la vettura stessa si è poi esteso alla vegetazione circostante.

Nell’impatto le due persone riuscivano ad abbandonare l’auto prima della propagazione dell’incendio, il personale VVF intervenuto con l’ausilio della squadra AIB del comune di Ameglia provvedeva allo spegnimento delle fiamme dell’auto e della zona boschiva con successiva bonifica.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dell’autogru del Comando VVF di Massa Carrara, che ha provveduto al recupero del veicolo.

Sul luogo del sinistro presenti il personale sanitario del 118 la Spezia Soccorso, I Carabinieri della Stazione di Ameglia e i Carbinieri Forestali.