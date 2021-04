A-12: settimana di lavori tra Brugnato e La Spezia

di Guido Ghersi

Un mese di lavori per la sostituzione delle barriere spartitraffico lungo l’A-12 tra i caselli di Brugnato e La Spezia. Da martedì 27 aprile a venerdì 28 maggio chiusa la corsia di sorpasso dell’autostrada in entrambe le carreggiate dal km.85 + 300 al km.86 + 400. Taffico deviato sulle corsie di marcia. Per il periodo dei lavori, nel tratto tra Brugnato e La Spezia, in entrambe le direzioni di marcia è vietato il passaggio dei veicoli o trasporti eccezionali di larghezza superiore a 3,30 ml. Sempre sull’A-12, nel tratto tra Deiva Marina e Sestri Levante, da lunedì fino a sabato 8 maggio chiusa la carreggiata nord.