A-12: scontro tra due auto, tre feriti in codice rosso

(Tre i feriti in codice rosso soccorsi dal 118 e dalle pubbliche assistenze Bianca, Burlando, Molassana)



Questa sera intorno alle 19, la squadra del distaccamento Mario Meloncelli, è intervenuta nella prima galleria, subito dopo l’ingresso dell’autostrada di Genova Est, per un grave incidente stradale. Due autovetture si sono scontate frontalmente. L’occupante di una vettura è uscito autonomamente, mentre gli altri due sono stati estratti dai Vigili del fuoco e accuditi dal 118. Sul posto anche la polizia stradale che ha chiuso la circolazione in entrambi i sensi per circa un’ora.