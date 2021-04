25 Aprile: “Un giorno speciale, oggi più che mai”

Da Matteo Bellegoni, Partito Comunista Italiano Liguria, riceviamo e pubblichiamo

In occasione della festa della Liberazione, come Federazione ligure del Partito Comunista Italiano, oltre ad avere organizzato un’iniziativa online sul ruolo dei Comunisti nella Resistenza ligure, siamo stati impegnati, nel rispetto delle norme Covid, nelle varie province della nostra regione, nel portare omaggio a targhe, lapidi, cippi che ricordano il sacrificio di Compagne e Compagni protagoniste/i nella lotta di Liberazione.

Il 25 Aprile è un giorno speciale, lo è, oggi più che mai, per tenere vivo il ricordo di quei valori che hanno animato la lotta per la Liberazione in un clima contemporaneo che si caratterizza come viziato da un revisionismo storico e da una preoccupante riabilitazione del fascismo mascherato da demagogico populismo.

Celebriamo una Costituzione mai del tutto attuata e continuamente sotto attacco, nata sulle montagne dove caddero i partigiani.

La finalità è quella di rinnovare l’impegno a proseguire un cammino iniziato in quei giorni che, oggi, appaiono lontani.

È un errore, infatti, considerare la Resistenza come semplice lotta al fascismo; resistere oggi significa lottare per la casa, per la scuola e la sanità pubbliche, per l’università, per il lavoro, per il territorio, per il benessere, per una socialità inclusiva, per il rifiuto di ogni tentativo di alimentare tensioni sociali e discriminazioni razziali che servono solo a fomentare una guerra tra poveri e a distrarre dai veri problemi del Paese.

Dobbiamo, dovremo fare il possibile per tenere viva la memoria ed i valori che ci sono stati trasmessi fino ad oggi; è da quei valori che troviamo la forza per lottare per il rispetto della Democrazia, dei diritti e delle libertà.

Noi Comunisti ci battiamo per la loro quotidiana affermazione. Sempre ci troverete dalla parte dei più deboli, degli oppressi, degli sfruttati.



Matteo Bellegoni

Segretario regionale Liguria