25 Aprile: giornata essenziale per ricordare

Oggi l’Italia ricorda il 25 Aprile, ossia la Liberazione dal nazifascismo. I partigiani che imbracciarono le armi sono sempre meno; il ricordo della seconda guerra mondiale in cui ogni città si è trovata al fronte con le bombe che piovevano dal cielo, è vivo ancora nelle generazioni che vissero quel periodo.

Le brutalità delle dittature, come le deportazioni e i campi di concentramento, furono taciute per molto tempo per timore di non essere creduti; per allontanare i ricordi e le paure che toglievano il sonno; secondo Edoardo Firpo per direttive di partito.

Oggi è necessario far conoscere ai giovani la realtà che vissero i loro nonni e bisnonni. Non solo la guerra, la fame, la morte, ma le gravi limitazioni delle libertà. Sperando che le nuove generazioni capiscano gli orrori delle dittature e non si lascino attirare dalle sirene che sembrano riportarci alle origini del ventennio. Per far questo basta raccontare i fatti: gli orrori del regime e chi ridiede dignità alla Nazione.