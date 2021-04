Si infortuna a caviglia durante un’escursione, i soccorsi

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Servizio Regionale Ligure – Relazioni Esterne, riceviamo e pubblichiamo

Intervento del soccorso alpino Liguria oggi nella zona di Genova in via Geirato a Molassana. Una donna durante un’escursione si è procurata un trauma distorsivo alla caviglia destra. Ha avvertito immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti oltre ai tecnici del soccorso alpino anche i carabinieri e i vigili del fuoco. La donna, classe ’76, è stata accompagnata verso la strada. Da qui è stata portata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.