‘Santa’: morta la cantante Milva, riempiva il Covo di fan

Negli anni Settanta Lello Liguori, gestore del Covo di Nord Est a Santa Margherita Ligure, tra i grandi cantanti che invitava, inseriva nel programma Milva la “rossa”, la pantera di Goro, alias Maria Ilva Biolcati. La sua presenza assicurava il pienone, in particolare di eleganti professionisti; i più galanti cercavano di raggiungerla per inondarla di complimenti leziosi a cui lei rassegnata sottostava firmando autografi (ai tempi non esistevano i selfie). Sempre disponibile, Milva, anche a sottoporsi alle scontate domande dei cronisti per cui il Covo rappresentava all’epoca un posto dove tirar fuori notizie come in questura, procura o l’astanteria del San Martino. Cronisti che non riuscirono mai a chiarire un mistero: perché il fotografo Dino Nazzaro (grande amico della contessa Agusta e assiduo frequentatore di Villa Altachiara) si rifiutasse di fotografare la grande Milva. Lei per altro non lo degnava neppure d’uno sguardo.

Milva nel 1972 (Da Wikypedia – Gente)