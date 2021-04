‘Santa’: il 9 maggio tesseramento a Fratelli d’Italia

Da Augusto Sartori, responsabile cittadino di Fratelli d’Italia Santa Margherita – Portofino e Alberto Campanella, responsabile del Tigullio

In accordo con il sen. Ignazio La Russa, dato che il 25 aprile saremo come regione Liguria purtroppo ancora in zona arancione, e il nostro Vicepresidente del Senato sarebbe quindi impossibilitato a presenziare insieme ad altri dirigenti regionali e nazionali, si è deciso di spostare la data del banchetto per il tesseramento a Fratelli d’Italia.

Il nuovo appuntamento è fissato per domenica 9 maggio, in piazza Caprera a Santa Margherita, dalle 10:30 alle 12:30.