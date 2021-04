‘Santa’: Fabio Rinaudo protagonista a #livesanta on air

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Torna lunedì 26 aprile, alle ore 21, #livesanta on air, la rassegna di

spettacoli offerti dal Comune di Santa Margherita Ligure, che si

possono seguire direttamente on line, attraverso i canali Facebook e

Youtube del Comune di Santa Margherita Ligure.

In programma il settimo e penultimo appuntamento con questo ciclo di

eventi, che avrà per protagonista il musicista Fabio Rinaudo,

dell’Associazione culturale Corelli, che presenterà i suoi “Racconti

di cornamuse”, antichi suoni dell’aria, musiche dal Nord Italia, dalla

Francia e dall’Irlanda, con un video della durata di circa trenta

minuti.

Fabio Rinaudo si è già esibito più volte sui palchi estivi di Santa

Margherita Ligure, in particolare in occasione del Santa Irish

Festival e con i Birkin Tree, fondati nel 1982 dallo stesso Rinaudo e

da Daniele Caronna.

#livesanta on air è il cartellone degli spettacoli in streaming

organizzati dal Comune di Santa Margherita Ligure, promossi per dare

un sostegno a uno dei settori, quello artistico-culturale, tra i più

colpiti dall’emergenza sanitaria. Il cartellone comprende otto eventi

che vengono trasmessi nell’arco di tutto il mese di aprile.