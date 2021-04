Riva Trigoso: omaggio del Pd ai partigiani sepolti a Riva

Dal Pd sezione di Riva Trigoso riceviamo e pubblichiamo

Ieri la sezione del PD di Riva Trigoso ha voluto omaggiare con un mazzo di fiori i partigiani caduti durante la lotta di Resistenza al nazi-fascismo sepolti al sacrario partigiano del cimitero di Riva Trigoso i loro nomi sono: Tommaso Castagnola “Tom”, Luigi Marone “Dick”, Amedeo Vascelli “Noce”, Alfredo Gavignazzi “Terribile”, Ugo Bucciarelli “Terremoto”, Severino Salvi “Marinaio”, a loro si è aggiunto nel 1984 Bruno Monti “Leone”, commissario della Divisione Coduri.

Per il secondo anno consecutivo affrontiamo il 25 aprile in presenza di pandemia. Il giorno della Liberazione dal lungo e drammatico periodo dominato dal fascismo e successivamente dal nazifascismo meriterebbe di essere celebrato in altro modo, sarà per il prossimo anno, speriamo, ma il ricordo non può essere cancellato da un virus.

Questo gesto compiuto dalla sezione vale come ringraziamento a chi giovanissimo diede la vita per la nostra libertà. Il loro sacrificio non sarà mai dimenticato.