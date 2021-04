Recco: ha chiuso i battenti l’associazione le Arcate

Se alla guida ci fosse stato ancora il fondatore e presidente Giorgio Puppo, sarebbe stata una gran perdita culturale per Recco. La chiusura dell’Associazione le Arcate, senza neppure interpellare i soci fondatori per capire se ci fosse stato qualcuno tra loro intenzionato a rilanciarla e senza neppure una comunicazione ai cittadini invitandoli a iscriversi e proseguire l’impegno culturale. Per altro da tempo si capiva che le Arcate non era più quella di una volta. Sembra, prima della chiusura ufficiale, che il direttivo debba ancora restituire al Comune documenti di proprietà dell’Ente pubblico.

