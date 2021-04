Recco: Comune, ditta in amministrazione controllata

Una delle tre ditte al lavoro per rigenerare il palazzo municipale di Recco, è in amministrazione controllata. Nessuna conseguenza né per il Comune, né per i lavori che procedono normalmente.

Il provvedimento è stato assunto dal Tribunale di Napoli che vuole verificare la posizione di un membro del consiglio di amministrazione sostituito da un commissario. La ditta interessata è quella che sta costruendo il “cappotto” termico alle facciate. Le altre due ditte si occupano dell’impianto di climatizzazione, efficientamento termico e lavori in muratura. Il sindaco Carlo Gandolfo conferma di avere ricevuto comunicazione che la ditta è in amministrazione controllata, un provvedimento estraneo al Comune e che non ha conseguenze sul cronoprogramma dei lavori+.