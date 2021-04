Recco: “Chiesa di Mulinetti, voluta da don Armando Gaggero”

Da Bianca Gozzi riceviamo e pubblichiamo (Ringraziamo la signora per la preziosa precisazione; specifichiamo solo che non si trattava di un nostro articolo ma, come indicato, di un comunicato della Parrocchia)

Nel pieno rispetto del ricordo di don Franco Pedemonte e del suo operato come Parroco della Parrocchia Nostra Signora delle Grazie di Megli, mi permetto sottolineare l’inesattezza riportata nel vostro articolo del 22/4/2021 e ripreso testuale in data 24/4/2021 dal Secolo XIX.

La chiesa di Mulinetti fu voluta dal Parroco don Armando Gaggero, come da domanda rivolta all’ANAS del 1959, per un accesso a “casa parrocchiale” e progettata da mio padre ing. Gianfranco Gozzi.

Grata dell’attenzione confido in una rettifica.