RASSEGNA STAMPA. Asl 4: ieri i nuovi contagi sono stati 35

Oggi, sabato 24 aprile, auguri a Fedele. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: colonizzare (popolare di colonie; sottoporre un territorio a colonizzazione; rendere adatto un fondo all’insediamento di una popolazione rurale Devoto-Oli. Ma anche: dominare economicamente e culturalmente una popolazione). Proverbi: “Chi ha rubato la vacca può rubare il vitello”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX Emergenza covid: “Nell’Asl 4 ieri i nuovi contagi sono stati 35; ancora 38 le persone ricoverate”. Vaccini: Per i 60enni una corsa alle prenotazioni. Riaperture: “Aree pubbliche ridotte per far spazio ai dehors”; “Musei, da lunedì si può riaprire”. 25 Aprile: “Resistere e lottare per una società giusta”; “Tutte le celebrazioni in Riviera”; “Parroci e Resistenza con Getto Viarengo e Giuseppe Valle.

Sestri Levante: ospedale, nasce un gruppo di lavoro, obiettivo comune potenziarlo. Lavagna: gestione semestrale rifiuti, il bando. Chiavari: Giampio Devasini, futuro vescovo, il giorno dopo l’arrivo. Chiavari: “Ritroviamo le lettere che legano la città a Ripellino”. Chiavari: stazione, alzato il marciapiedi.

Rapallo: Feste di luglio, confronto sulla formula. Rapallo: “Prima i calcinacci, ora le lastre, abbiamo paura”. Portofino esce dal tunnel con l’aiuto di San Giorgio.

Camogli: addio a Bay Terrile. Recco: ultimo saluto a monsignor Franco Pedemonte.

Ne: mamma e figlio salvati dalle fiamme tornano a casa. Borzonasca: “Il guru non parla e resta in carcere”; “Danni al centro Anidra, arrivano le disdette dei clienti”.