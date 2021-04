Rapallo: “Teatro Clarisse, a quando la riapertura?”

Da Gianluca Cecconi, Segretario Circolo Pd di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Come partito democratico di Rapallo ci associamo alle preoccupazioni che associazioni e cittadini stanno manifestando in questi giorni a proposito della situazione della ristrutturazione e sistemazione del teatro delle Clarisse.

Come sappiamo i lavori sono legati alla tempistica della ristrutturazione degli “alberghetti” di via Gramsci, ma fino ad oggi nulla è ancora partito se non solo gli immobili prima citati.

Come partito democratico ci auguriamo che al più presto la situazione sia sbloccata;

dal 26 Aprile con le riaperture, possono riaprire cinema e teatri, quindi anche il teatro della nostra città.

Chiaramente per riaprire deve essere nuovamente reso fruibile, la nostra città ha bisogno di tante cose, la Cultura è una di queste.

Il mondo della cultura riparte e a Rapallo?

RapalloFutura #+Cultura