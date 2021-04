Rapallo: oggi si celebra l’edizione 34 del ‘Marconi Day’

Dall’Associazione Radioamatori Italiani, sezione di Rapallo, riceviamo e pubblichiamo

Siamo giunti alla 34ª edizione dell’International Marconi Day, che come tutti gli anni in prossimità della ricorrenza della nascita di Guglielmo Marconi, vuole celebrare la figura di colui che ha dato il via con i suoi esperimenti alla comprensione e all’uso delle onde radio di cui tutti noi facciamo oggi largo uso ad esempio attraverso il cellulare.

La manifestazione Radiantistica che si svolgerà nella giornata di sabato 24 aprile, organizzata dal CSMI (Coordinamento stazioni marconiane italiane) e dal Cornish Amateur Club, vede le oltre 50 stazioni radio marconiane sparse in tutto il mondo effettuare ,tramite l’utilizzo delle bande radioamatoriali, collegamenti a lunga distanza in ricordo della nascita del papà della radio.

Quest’anno la sezione rapallese dell’associazione radioamatori italiani, partecipa con i suoi operatori all’evento con due stazioni speciali IY1MR , localizzata sul Monte Rosa, sulle alture di Rapallo e con IY1SM presso l’Hotel Miramare di Santa Margherita Ligure per la quale si ringrazia il Dott. Andrea Fustinoni per la sempre disponibile collaborazione, albergo nel quale G. Marconi soggiornò nella stanza 105 fra gli anni 31 e 34 del secolo scorso, anni in cui, dal suo yacht Elettra, compì i primi esperimenti sulle onde corte e cortissime.

Gli operatori radio si alterneranno per l’intera durata della manifestazione alle radio, nel rispetto delle norme Covid, nel tentativo di collegare il maggior numero di stazioni da tutto il mondo.

A conferma dei contatti effettuati saranno inviate ai partecipanti due speciali cartoline a ricordo dell’evento.

Ulteriori informazioni:

www.arirapallo.it

www.csmi.altervista.org

www.gx4crc.com/gb4imd