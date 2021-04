Un giovane si è ustionato in mattinata a Rapallo riportando gravi ustioni al torace e al volto. A prestare soccorso è stato il 118 che ne ha disposto il ricovero immediato in codice rosso, al centro grandi ustionati di Sampierdarena. Il giovane è stato prelevato dall’elicottero “Drago” dei vigili del fuoco di Genova e trasportato a Villa Scassi. Si ignora al momento il motivo per cui il giovane si è ustionato. Sul posto anche i carabinieri.