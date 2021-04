Rapallo: European Film Awards, una classe del Comprensivo in giuria

Dall’ufficio stampa dell’Istituto Comprensivo Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Se in tempi di pandemia i ragazzi non possono andare al cinema, il cinema va dai ragazzi. A Rapallo con una proposta d’eccezione come l’European Film Award, il premio che ogni anno celebra l’eccellenza della produzione cinematografica europea riservando una categoria, il Premio EFA (European Film Award) Young Audience Award agli adolescenti. Quest’anno tra i giovani giurati c’è una classe dell’IC Rapallo, che ha l’opportunità di partecipare a una giuria cinematografica internazionale, guardare i film in concorso e confrontarsi on line con i coetanei di 38 Paesi europei.

I ragazzi della 2B digitale hanno visto in streaming, dal 21 al 24 aprile, i tre film in concorso: “Pinocchio” di Matteo Garrone, “The Crossing” di Johanne Helgeland e “Wolfwalkers” di Tomm Moore e e Ross Steward, tutte pellicole pedagogiche e capaci di stimolare gli alunni che dovranno votarle, e stanno partecipando in questi giorni a incontri on line e discussioni. La cerimonia di premiazione sarà visibile domani, domenica 25 aprile alle 20.00, in diretta dalla Germania, sul sito della Young Audience Award.

La speciale esperienza è promossa da Circuito Cinema Scuole in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di Torino, Fondazione Stensen di Firenze, Alice nella città di Roma, Circuito Cinema Scuole di Genova. Circuito Cinema Scuole da oltre un decennio supporta i docenti organizzando proiezioni cinematografiche, ma anche laboratori per diffondere la cultura cinematografica e attingere al suo patrimonio artistico e poetico, capace di dare forza e accompagnare la crescita spirituale dei giovani. Temi dei laboratori proposti quest’anno il rispetto dell’ambiente, l’istruzione, i diritti umani e l’inclusione sociale.

“Bambini e ragazzi vivono immersi in un mondo di immagini che svolgono un ruolo determinante nel creare mode, atteggiamenti e stili di vita – dice Giacomo Daneri, Dirigente Scolastico dell’IC Rapallo – per questo il cinema e gli audiovisivi sono da tempo entrati nella programmazione didattica non soltanto come supporto alle lezioni, ma anche attraverso visioni di film guidate e laboratori incentrati sullo “smontaggio” dei prodotti audiovisivi per imparare a leggerne e interpretarne il linguaggio. La partecipazione a un premio cinematografico internazionale è un’esperienza di grande impatto emotivo ma anche di grande valore formativo per i ragazzi, che potranno allargare i loro orizzonti dialogando con i registi dei film in concorso e scambiandosi opinioni – in lingua – con gli altri giovani giurati europei”.