Rapallo: “Attese vane, emigra gara nazionale di Minigolf”

Da Santino Politi riceviamo e pubblichiamo

Minigolf Tigullio: visto l’andamento lento delle pratiche comunali di Rapallo il club ha deciso di spostare la gara in programma a luglio in un’ altra sede sperando di poter tornare al più presto sul nostro campo di gioco……….. Come presidente mi sono trovato costretto a fare questa scelta dura, molto dura ma vi assicuro che abbiamo provato in tutti i modi possibili a realizzare quanto avremmo voluto fare ma per sistemare un campo di gioco in modo adatto ad una competizione di minigolf a livello nazionale servono interventi ancora più grandi che vanno al di fuori delle mie competenze come presidente, e intendo dire economiche e non economiche. Sarei disposto ad investire se avessi la sicurezza della gestione dell’impianto ma finché non ci sono certezze in tal senso mi trovo costretto ad agire in questo modo. Sono certo che capirete il mio punto di vista e lo appoggerete.