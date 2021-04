Pallanuoto M/ Un buon Sori cade col Bologna (12-6)

Dall’ufficio stampa della Rari Nantes Sori riceviamo e pubblichiamo. Di Simone Mora

Sconfitta granata per 12 a 6 a Bologna ma la prestazione che chiedeva mister De Ferrari si è vista, facendo attenzione a non prendere contropiedi e regalare gol agli avversari con troppa facilità.

Il Sori rimane in partita per quasi tre tempi, ma nella terza frazione la superiorità del Bologna è evidente, con un parziale netto che affossa Penco e compagni.

Non era la gara da vincere, ma serviva per allenare la testa in vista dell’importante sfida contro il Como tra due settimane.

Occasione importante per vedere l’esordio di Gabriele Benvenuto e quello tra i pali di Matteo Tanganelli, che ha ben figurato nei minuti finali. Belle le prestazioni di Olcese e Costa, autore di una doppietta, e questa per la società granata è una bella notizia.