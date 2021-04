Nervi: un 25 Aprile all’insegna della solidarietà

Da Alberto Soave presidente Anpi di Nervi riceviamo e pubblichiamo



La sezione Anpi Gino Tasso “Tigre” – Quinto, Nervi, Sant’Ilario, domenica celebrerà un 25 Aprile all’insegna della solidarietà, consegnando a famiglie bisognose i capi di vestiario per ragazze e ragazzi fino a 15 anni di età e i generi alimentari raccolti sabato 17 aprile.

La distribuzione avverrà presso il Castello di Nervi, sede della sezione, in Passeggiata a Mare Anita Garibaldi 22, a partire dalle ore 14.00 e fino alle ore 18.00 (salvo esaurimento scorte). Qualora non si riuscisse a distribuire tutto il materiale raccolto la distribuzione proseguirà nei giorni successivi in altra sede. L’iniziativa è stata promossa, oltre che dalla sezione ANPI, da Genova Solidale e dall’Associazione 16centroinPiazza

Durante le ore di distribuzione sarà possibile acquistare la graphic novel “Una stella per Nella”, prodotta dalla sezione ANPI di Chiavari, lodata qualche settimana fa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

In mattinata verranno collocate le corone di fiori presso le targhe commemorative dei caduti della Resistenza nel territorio di pertinenza della sezione con una piccola cerimonia – nell’assoluto rispetto delle normative anti-Covid – in piazza Pittaluga intorno alle ore 11.00.