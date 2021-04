Ne: 25 Aprile, inno di Mameli e corone ai monumenti

Dall’ufficio stampa del Comune di Ne riceviamo e pubblichiamo

In occasione dell’Anniversario della Liberazione dal regime nazi-fascista, nella mattinata di venerdì 23 Aprile 2021, sulle note dell’Inno di Mameli, sono state deposte le corone di alloro sui Monumenti in Memoria dei Caduti per la Patria, antistanti il Municipio.

Alla cerimonia, il Sindaco di Ne, Francesca Garibaldi, e gli Assessori Maria Stella Mignone e Fabrizio Podestà, sono stati affiancati dal Consigliere con delega della Città Metropolitana di Genova, Guido Guelfo, accompagnato da un dipendente di Città Metropolitana, da Roberto Kasman, fratello del partigiano Sergio e Presidente onorario dell’Anpt di Chiavari, dal Capogruppo di “Unità Democratica per Ne”, Marco Bertani, con il consigliere Giuseppe Nobile, e dal Sovr.te Capo di P.M., Enrico Pichetto.

Domenica, 25 Aprile, le corone d’alloro verranno deposte su tutti i 9 monumenti commemorativi della Valle, in rispettoso ricordo di chi, a costo della propria vita, ha liberato l’Italia.

Il Sindaco di Ne, parteciperà, alle ore 10:15, alla cerimonia di Campo di Ne, alla quale seguirà la Santa Messa.