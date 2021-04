Le ricette di Renzo Bagnasco: stoccafisso ripieno

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Stoccafisso ripieno – stocchefisce farçïo

Ingredienti : la parte caudale di uno stoccafisso, 500 gr circa, che dalla pinna anale arriva alla coda, mollica, latte, 1 uovo, olio evo,10 gr di pinoli, 2 spicchi d’aglio, prezzemolo, eventuale grana, funghi secchi fatti rinvenire, vino bianco seco, pepe e sale

Esecuzione : da uno stoccafisso già ammollato e partendo dalla coda, tagliarla lungo un fianco e, leggermente aperta, estrarne la carne attorno alla lisca per poter poi anch’essa; tritarla con un po’ di mollica ammollata nel latte, aggiungerci l’ uovo, un po’ di olio, i pinoli, l’aglio,il prezzemolo , pepe e sale, grana se piace, e i funghi strizzati. Con questo amalgama riempire la sacca ricavata, richiudendola cucendola senza però lacerarne l pelle; versato l’olio in un tegame con coperchio adagiarvi lo stoccafisso iniziando a cuocerlo a fiamma bassa. Dopo 30’ scoperchiare e tenerlo sempre umido con continui versamenti di vino da lasciar poi evaporare a che la pelle non si attacchi, non rimestare ma vibrando il recipiente impugnandolo per i manici e, dopo ancora 30’, sarà pronto.

Piatto in auge a Isolabella nella Val Nervia o ad Apricale.