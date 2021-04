Lavagna: qui la Liberazione il 24 aprile, le celebrazioni

L’Anpi di Lavagna come ogni anno celebra la Liberazione il 24 Aprile, giorno in cui il paese cacciò i nazifascisti. Ovviamente le celebrazioni sono limitate dalle norme anti-covid. Di seguito il programma

Oggi sabato 24, alle ore 19.30, dopo l’intervento del sindaco Gian Alberto Mangiante, orazione del giornalista e scrittore Massimo Minella, in video, attraverso la pagina Facebook di Anpi Lavagna.

Domani domenica 25 Aprile, alle ore 10, ancora sulla pagina Facebook dell’Anpi Lavagna, video di Oriano Castelli, dedicato agli allievi della scuola secondaria di primo grado di Lavagna, Cogorno e Ne, dal titolo “Il partigiano”.

In una nota, l’Anpi informa: “Non potendo offrire il consueto rinfresco in piazza, a conclusione della cerimonia, consegneremo omaggi culinari alle Pubbliche Assistenze e al personale sanitario dei reparti dell’ospedale cittadino, in segno di ringraziamento per ciò che hanno affrontato da più di un anno di pandemia e per tutto quello che stanno ancora facendo”.