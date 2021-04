Nel tardo pomeriggio in corso Buenos Aires a Chiavari, scontro tra due scooter uno dei quali è un portapizze. E’ intervenuto il 118 con le pubbliche assistenze Croce Verde e Croce Rossa di Chiavari. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna. E’ intervenuta la polizia urbana per accertare dinamica e responsabilità.