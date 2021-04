Camogli: riattivata anche per i bus la rampa di via Colombo

A Camogli è stata da poco effettuata una prova con un autobus Amt nel tratto di strada che costeggia il cantiere in zona stazione ferroviaria. La strada, in un tratto, aveva causato qualche problema per l’eccessiva pendenza.

“La prova è andata bene – spiega Antonio Santacroce, comandante della polizia locale – Pertanto dalle 12 di oggi le corse dei bus sono così organizzate: quelli che vanno in direzione Recco hanno il capolinea davanti al Tetro Sociale, e non alle Poste, per poi girare intorno al monumento ai Caduti; per quelli verso Ruta e Santa Margherita Ligure, che percorreranno la strada nuova, resta il capolinea alle Poste”.

Il mercoledì mattina, giorno di mercato, tutti gli autobus faranno capolinea al Teatro.