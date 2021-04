Camogli: cantiere ex scalo, iniziata fase 2; mancano i posteggi

A Camogli, con l’apertura definitiva della seconda strada alternativa a via Colombo, si apre la fase 2 dei lavori al cantiere per realizzare box privati e interrati sotto via Colombo e l’ex scalo ferroviario. A mezzogiorno è stata chiusa la prima strada alternativa e la zona all’incrocio tra le via 20 Settembre, Cuneo e Colombo, dove esisteva una rotatoria virtuale tracciata a terra. Il nuovo percorso pedonale tra piazzale Matteotti e via Cuneo va completato restituendo due (preziosi) posti alle auto, ridisegnando l’attraversamento pedonale (a costo di renderlo più obliquo) ma facilitano il passaggio di persone anziane o disabili che non possono camminare sulle pietre.

Altra novità: il Comune cede nuovo spazio al cantiere sottraendo posti pubblici all’interno dell’area ex scalo. Già ieri sera (venerdì di un aprile in zona arancione) era impossibile trovare un parcheggio libero.

Nelle foto l’estensione del cantiere nell’area compresa tra le vie 20Settembre, Cuneo, Colombo; i due posti sacrificati alle auto e il passaggio su una zona pericolosa per gli anziani; la segnaletica indica come sia trafficata la zona; l’area interna allo scalo dove sono stati cancellati nuovi stalli