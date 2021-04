Dall’A.s.d. Caperanese riceviamo e pubblichiamo

La A.s.d. Caperanese comunica che Mister Luca Piropi per motivi personali di lavoro non potrà più ricoprire il ruolo di Allenatore della nostra Prima Squadra. Ringraziamo Luca per il lavoro svolto in queste due stagioni trascorse insieme, e gli auguriamo le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva.