Sestri: futuro ospedale, vertice Comitato, Petralia e Ghio

Dal Direttivo del Comitato “salviamo l’ospedale di Sestri Levante” riceviamo e pubblichiamo

La Presidente del Comitato Oriana Gandolfi ed il Segretario Massimo Lerici, congiuntamente alla Sindaco di Sestri Levante Dott.ssa Ghio,hanno incontrato oggi il Direttore Generale di ASL4, Dott. Paolo Petralia. L’incontro, che si è svolto in un clima di reciproca collaborazione, ha permesso di confrontarsi sugli indirizzi e programmi che l’ASL4 intende portare avanti nei prossimi mesi ed anni, in particolare per quanto riguarda la funzione prevista per l’Ospedale di Sestri Levante.

Da parte del Comitato c’è apprezzamento e disponibilità per l’idea, espressa dal Dott. Petralia, di costituire un gruppo di lavoro composto dal Comitato, ASLe Amministrazione Comunale di Sestri Levante, con l’intento di meglio individuare il ruolo che deve avere il nosocomio all’interno dell’ASL 4 e quali attività debbano esservi sviluppate.

È chiaro che, dopo anni nei quali reparti ed indirizzi di cura sono stati cancellati o spostati, la nostra collaborazione non può essere “a scatola chiusa”, ma subordinata, nel minor tempo possibile, ad una concreta inversione di tendenza. Entro poche settimane si terrà un nuovo incontro per sviluppare ulteriormente le varie tematiche.