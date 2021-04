Scuola: ecco la nuova ordinanza regionale

Nuova ordinanza regionale a firma del presidente Giovanni Toti

“ORDINA

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, a far data dal 26 aprile 2021:

•le misure adottate con la propria citata ordinanza n. 17/2021 cessano di avere efficacia;

•le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, gli organismi formativi di istruzione e formazione professionale (IeFP), gli Istituti tecnici superiori (ITS) e i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) adottano forme flessibili nell’ organizzazione per garantire l’attività didattica in presenza del 70 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.