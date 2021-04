‘Santa’: Marinoni nominato Ambasciatore di Genova nel Mondo

Il sindaco di Genova e della città metropolitana Marco Bucci, in occasione della festa della bandiera celebrata oggi a palazzo Tursi, ha nominato il professore Rinaldo Marinoni Ambasciatore di Genova nel Mondo. Questo riconoscimento è conseguente all’impegno professionale svolto da Marinoni con una cartiera dirigenziale che Lo ha visto promuovere in tutti i continenti e ai massimi livelli , imprese leader nazionali e presenti anche a Genova quali Ansaldo, Fincantieri, Finmeccanica , per poi ricoprire oggi l’insegnamento universitario a Roma e console onorario in Liguria.

Durante la cerimonia ,alla presenza del Presidente della Regione Giovanni Toti, il nuovo ambasciatore di Genova, che ha sempre mantenuto la sua residenza a Santa Margherita Ligure, ringraziando le istituzioni per il prestigioso incarico, ha garantito che si metterà completamente a disposizione della comunità locale impegnandosi anche a favorire l’internazionalizzazione delle imprese e la valorizzazione del territorio con gli innumerevoli stakeholders conosciuti nei quasi 100 stati visitati .

Rinaldo Marinoni