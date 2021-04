Regione: lunedì in Consiglio, modifiche alla legge urbanistica

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per lunedì 26 aprile 2021 dalle ore 10 alle 13 e dalle 14 ad oltranza:

Disegno di legge 59: Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (Legge urbanistica regionale)

martedì 27 aprile 2021 dalle 10.30 alle 13 e dalle 14 alle 18

Disegno di legge 65: Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2020, n. 32 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l’anno finanziario 2021) e altre disposizioni di adeguamento).

Disegno di legge .67: Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014 n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistico-ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

Eventuali argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Ordine del giorno 106 (Angelo Vaccarezza, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Chiara Cerri, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci): Sull’avvio dell’iter procedurale per l’individuazione dell’area e la costruzione del carcere nell’area savonese della Valbormida.

Ordine del giorno 198 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla possibilità di riaprire palestre e impianti sportivi nelle zone gialle.

Ordine del giorno 208 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Domenico Cianci, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini): Sull’intervento indirizzato alla modifica del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 in materia di rifiuti.

Ordine del giorno 209 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sulla predisposizione di un tavolo di lavoro per lo smart working in Liguria.

Ordine del giorno 215 ( Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul prolungamento dell’attività di centrali elettronucleari in Francia.

Ordine del giorno 216 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sulla normazione della pratica dello scuttling.

Ordine del giorno 217 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini, Alessandro Bozzano): Sulle azioni concrete a difesa delle trentamila piccole e medie imprese del comparto balneare italiano.

Ordine del giorno 218 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui lavoratori portuali.

Ordine del giorno 220 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Laura Lauro, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Domenico Cianci): Sulle deroga alle limitazioni delle norme a tutela della biodiversita’ dell’Ente Parco del Beigua a sostegno delle aziende agroforestali.

Ordine del giorno 222 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini): Sui lavori di ricostruzione di ponte in località Veirera S.P. 31 “Urbe Piampaludo La Carta”.

Ordine del giorno 225 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul potenziamento della gestione dei fondi europei.

Ordine del giorno 231 (Ferruccio Sansa, Roberto Centi, Selena Candia): Sulle iniziative della Regione Liguria trasmesse nei canali d’informazione.

Ordine del giorno 234 (Alessandro Bozzano, Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Laura Lauro, Daniela Menini): Sui provvedimenti attuativi del provvedimento legislativo riguardante le azioni di armonizzazione, accompagnamento e sostegno operativo alle amministrazioni appaltanti liguri.

Ordine del giorno 236 (Laura Lauro): Sull’estensione alla zona 4 dell’obbligo della progettazione antisismica.

Mozione 17 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sul progetto di sensibilizzazione e prevenzione delle maculopatie.

Mozione 18 (Stefano Balleari, Sauro Manucci, Veronica Russo): Sulla possibilità di eseguire le iniezioni intravitreali per la prevenzione della degenerazione maculare in ambulatori chirurgici resi idonei.

Mozione 22 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla riduzione dell’IVA sui prodotti di igiene personale.

Mozione 20 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di igiene femminile.

Mozione 24 (Fabio Tosi, Paolo Ugolini): Sulla ricerca mineraria nell’area del Beigua.

Ordine del giorno 226 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla situazione dei genitori separati.

Ordine del giorno 227 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla viabilità dell’autostrada A6 tratto Savona/Millesimo.

Ordine del giorno 228 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulle interventi urgenti in materia di sanità.

Ordine del giorno 239 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Enrico Ioculano, Armando Sanna): Sulle condizioni dei lavoratori occupati in ambito autostradale.

Ordine del giorno 270 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sulla carenza dei segretari comunali e sullo snellimento delle procedure di assunzione.

Ordine del giorno 271 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul piano di sostegno ai comuni costieri per la gestione delle spiagge libere e per migliorare la fruibilità delle stesse in emergenza Covid-19.

Ordine del giorno 280 (Veronica Russo, Stefano Balleari, Sauro Manucci): Sull’apertura della stagione balneare.

Mozione 21 (Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla candidatura di Regione Liguria a “European Region of Sport 2025”.

Mozione 25 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): In merito al sostegno alla risoluzione del Parlamento Europeo per la liberazione immediata e incondizionata di Alexei Navalny.

Ordine del giorno 297 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): In merito al sostegno alla risoluzione del Parlamento Europeo per la liberazione immediata e incondizionata di Alexei Navalny.

Mozione 26 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sull’inserimento del supporto alla domiciliarità extra familiare.

Mozione 31 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Su incompatibilità tra Governo turco, diritti civili, parità digenere e ingresso in Unione Europea.

Ordine del giorno 301 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla Convenzione di Istanbul, rispetto dei diritti umani, parità di genere e sugli evidenti gravi rischi di violazione dello stato di diritto e dei valori fondanti dell’Unione Europea.

Ordine del giorno 275 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla condanna dell’apologia di fascismo e sull’adozione di misure per contrastare le nuove forme di fascismo.

Ordine del giorno 277 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul ripristino barriere antiurto e antirumore Integautos in A10 e A7.

Ordine del giorno 278 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui ristori alle imprese colpite dagli eventi climatici dell’ottobre 2020.

Ordine del giorno 279 (Alessio Piana, Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): Sulle procedure di vendita della Piaggio.

Ordine del giorno 282 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sugli interventi urgenti per le Funivie Savona.

Ordine del giorno 284 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui servizi di cura degli animali da compagnia in zona rossa.

Ordine del giorno 293 (Alessandro Bozzano, Domenico Cianci, Stefano Anzalone, Chiara Cerri, Giovanni Boitano, Daniela Menini, Laura Lauro): Sulle attività e le professioni legate ai servizi agli animali da compagnia consentite in zona rossa.

Ordine del giorno 288 (Sandro Garibaldi, Stefano Mai, Alessio Piana, Mabel Riolfo): Sulla tutela della Business Unit Automation di Leonardo S.p.A. a Genova.

Ordine del giorno 289 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla salvaguardia della Business Unit Automation di Leonardo S.p.A. a Genova.

Ordine del giorno 290 (Laura Lauro): Sullo stato di degrado del ponte di Traso – Bargagli (GE).

Ordine del giorno 291 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla carenza di medici specialistici – richiesta incremento borse di studio.

Ordine del giorno 294 (Selena Candia, Ferruccio Sansa, Roberto Centi): Sull’istituzione di un tavolo permanente sulla cultura in Liguria.

Ordine del giorno 295 (Stefano Mai, Claudio Muzio, Stefano Balleari, Stefano Anzalone, Alessio Piana, Brunello Brunetto, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo): Sulle iniziative per la riduzione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi.

Ordine del giorno 298 (Sergio Rossetti, Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sulla realizzazione della ciclovia dei parchi liguri.

Ordine del giorno 300 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul ripristino della rete ferroviaria in Val Roja.