Recco: “Nuovi strumenti referendari, dire No è una perdita per tutti”

Da Sergio Siri e Marcello Napoli per ImmaginaRecco riceviamo e pubblichiamo

Nel Consiglio comunale di Recco del 22 aprile si è discussa la mozione proposta dai consiglieri di ImmaginaRecco relativa ai referendum comunali. Nello statuto comunale vigente sono presenti dalla fine degli anni ’90 solo i referendum di tipo consultivo in quanto in quegli anni solo questo strumento era previsto per legge. Negli anni le leggi sono cambiate e negli ultimi 5-10 anni sempre più comuni (piccoli, medi e grandi) stanno aggiornando i propri statuti per introdurre i referendum comunali di carattere propositivo, abrogativo e confermativo. Questo è un passo fondamentale per avere questo strumento vigente nel comune in quanto il Consiglio di Stato ha chiarito che i singoli comuni devono farsi carico di redigere nello statuto il regolamento del referendum comunale per renderlo possibile.

La nostra volontà era quella di aggiornare lo statuto comunale secondo le regole vigenti in linea con altre proposte che abbiamo fatto in tal senso (vedasi la creazione di un regolamento per la gestione delle pagine social istituzionali) in quanto lo statuto del Comune e il regolamento del Consiglio comunale sono ormai sorpassati come riconosciuto da tutto il Consiglio comunale che ne sta portando avanti modifiche nelle commissioni inerenti.

La maggioranza di Recco ha risposto compatta un “No!” Dopo un’ampia discussione che proveremo a riassumere per alcuni punti, invitiamo chi fosse interessato ad approfondire sul canale YouTube del comune di Recco. Le motivazioni della bocciatura (unici voti favorevoli sono stati quelli delle opposizioni presenti) sono state in alcuni casi anche interessanti per la loro varietà: la poco utilità dei referendum; i costi e l’impegno degli uffici comunali, la volontà di introdursi nelle scelte amministrative dei cittadini che si sono già espressi in sede di elezioni, la non priorità di questa tematica in tempo di covid.

Vorremmo partire da quest’ultima voce, premesso che la situazione epidemiologica è sicuramente un aspetto importante e assolutamente non sottovalutato dalla nostra lista, pensiamo anche che sia giusto ragionare su iniziative che possano traguardare questo momento duro per la nostra società. Ma della stessa idea crediamo essere l’ Amministrazione comunale quando candida Recco a capitale europea dello sport o indice un bando per la realizzazione di un progetto della passeggiata centrale, ecc. Ovviamente una cosa non deve togliere di vista altri elementi: le azioni della maggioranza sono comunque compatibili con il covid e quelle dell’opposizione no?

I costi certo possono essere alti, ma nessuno dei consiglieri firmatari alla mozione ha parlato di indire un referendum domani (non compatibile, anche volendo, con la situazione epidemiologica). Si è semplicemente detto di ampliare qualcosa che esiste già e in questi 23 anni avrebbe potuto comportare lo stesso costo (senza che questo facesse perdere il sonno alle Amministrazioni in carica). Inoltre, se in 23 anni non si è mai usato tale strumento (sicuramente anche per la poca conoscenza dello stesso -come dichiarato anche direttamente da alcuni Assessori nel Consiglio comunale che invitiamo ad approfondire i testi fondamentali su cui si basa il Comune di Recco), ci stupiamo di tutta la preoccupazione relativa a questo ampliamento. Forse per i prossimi 30-40 anni a Recco mai si richiederà un referendum comunale consultivo ma, nel caso, si sarebbe potuto richiederne uno (che comporterebbe agli stessi costi) più inerente alla tematica in esame.

Noi lo vedevamo come uno strumento utile tanto alla cittadinanza quanto all’ Amministrazione comunale, per questo credevamo di trovare una piena apertura nel Consiglio comunale.

Lo strumento referendario in Italia ha avuto picchi di importanza altissimi occupandosi di divorzio, aborto, nucleare, riforme costituzionali; banalizzarlo come strumento utile alle minoranze per imporre una propria linea politica è una provocazione inaccettabile, basti ricordare che per richiederlo servono le firme di almeno un decimo del corpo elettorale (circa 900) ed è necessario raggiungere il quorum del 50 % dei votanti perché sia valido. Se questi due elementi venissero a verificarsi non sarebbe certo come imporre un’idea minoritaria o strumentale all’ Amministrazione, ma far convergere questa sull’idea maggioritaria dei cittadini.

Almeno per il momento non ci sarà quindi avvio all’inserimento di altre modalità di referendum. Riteniamo sia una perdita non solo per noi consiglieri di opposizione, ma per i cittadini tutti.