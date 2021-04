Recco: 25 aprile, 76° anniversario della Liberazione

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

La celebrazione della Festa della Liberazione anche quest’anno avverrà in forma simbolica, a seguito del perdurare dell’emergenza sanitaria legata al Covid-19 e alla luce delle disposizioni in vigore riguardanti le cerimonie pubbliche, alla sola presenza delle cariche istituzionali, con la deposizione, alle ore 9.45, da parte del Sindaco, Carlo Gandolfo, del Sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi, Pietro Speroni, e del Presidente del Consiglio, Paolo Badalini, unitamente al Presidente, Fabio Mantelli, e a un rappresentante dell’Anpi sezione di Recco “Ruby Bonfiglioli”, di una corona d’alloro presso la targa posta in Piazza Gastaldi.

Verrà, comunque, reso omaggio a tutti i luoghi legati alla ricorrenza, distribuiti sul territorio, tramite la deposizione delle corone da parte della Polizia Locale.

Le Associazioni, con i loro stendardi, e la cittadinanza tutta potranno partecipare, nel rispetto del mantenimento delle distanze sociali, alla Santa Messa che verrà officiata alle ore 10.30 nella parrocchia di San Giovanni Battista.