RASSEGNA STAMPA. Vaccini, ieri a Caperana 120 dosi

Oggi, venerdì 23 aprile, auguri a Giorgio. Mercati settimanali: Chiavari; Framura; Santa Margherita Ligure. Parole: barabba (furfante, in genere usato in senso scherzoso). Proverbi: “Nelle occasioni si conoscono gli amici”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Emergenza covid: “Nell’Asl 4 ancora 19 nuovi contagi e ricoveri stabili”. Vaccini: “Aperte le prenotazioni over 60; ieri somministrate 1.100 dosi, solo 120 all’hub delle caserme”. Riaperture: “Solo metà di noi ha spazi liberi all’esterno”; “A Rapallo dubbi sulle piscine tra balneazione e attività agonistica”

Riva Trigoso: il 25 Aprile alla Fincantieri. Sestri Levante: card per i turisti”. Sestri Levante: “La città metropolitana non deve alienare Nua Natua”. Chiavari: prima visita del futuro vescovo don Giampio Devasini e incontro con monsignor Alberto Tanasini. Chiavari inaugura il parco della Memoria. Chiavari: Terra madre, incontro online. Chiavari: acqua Tigullio, utili per 1,8 milioni. Chiavari: escursione alle Grazie. Chiavari: Mosdiano parla ai ragazzi del liceo.

Rapallo: classe del Gianelli in gita virtuale. Rapallo: lastra precipita dal viadotto A-12, colpite due auto. Portofino: stasera falò ma in zona rossa.

Camogli: Sagra del pesce rinviata al 26 settembre. Camogli: fondi della protezione civile, firmato il decreto.

Ne: abitazione a fuoco, salvate due persone. Borzonasca: caso Anidra “Rapporti consenzienti con alcune ospiti”; “Una querela per zittire le voci contro la struttura”, “Adesso ristorante, piscina e un campus universitario”.