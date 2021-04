Rapallo: nuove asfaltature, tra le strade anche via Milano

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Novità sul versante delle manutenzioni stradali. La giunta comunale ha approvato una variazione di bilancio per una somma di 200mila euro, destinati ad interventi di asfaltatura che andranno a sommarsi ai lavori di manutenzione straordinaria, parziale asfaltatura e risagomatura degli avvallamenti che interessano un lungo elenco di vie e strade, dal centro alle frazioni, e che in diversi casi hanno già preso il via.

«Questi ulteriori 200mila euro consentiranno di inserire nell’elenco altri tratti stradali – spiega Filippo Lasinio, assessore ai Lavori pubblici -Nei prossimi giorni prenderanno inoltre il vi ai lavori di asfaltatura in via Milano, a cura di Iren. Altri interventi analoghi sul territorio verranno invece realizzati da Telecom»