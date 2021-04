Rapallo: ‘Giornata mondiale della Terra’, il territorio si fa scuola

Dall’Associazione In Te Fasce riceviamo e pubblichiamo



L’associazione di Promozione Sociale In Te Fasce partecipa al Progetto regionale “Il territorio si fa scuola”, organizzato dall’ USR per la Liguria in occasione della “Giornata Mondiale della Terra”.

Il 23 aprile 2021 dalle 14,30 alle 17 , i docenti di ogni ordine e grado potranno partecipare ad un webinar formativo gratuito con riconoscimento di attestato formativo.

Per tutti è possibile seguire la diretta streaming su youtube collegandosi al seguente link

https://www.youtube.com/watch?v=x5Ty59OtMOU

Al Webinar interverranno:

USR per la Liguria

Parco Magra

Parco del Beigua

Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri

Parco Portofino

Parco Antola

Legambiente Liguria

Lipu Liguria + Oasi Lipu di Arcola

WWF Liguria

In Te Fasce e il Collettivo Milarepa

Le iscrizioni al webinar sono aperte entro il 22/04/21 al seguente link: Iscrizione Webinar formativo 23/4/21 “Giornata Mondiale della Terra” (office.com)