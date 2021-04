Rapallo: Esselunga piace anche a una certa politica

La notizia che Esselunga è intenzionata a sbarcare a Rapallo, precisamente a San Pietro di Novella, ossia vicina allo svincolo autostradale, ha suscitato grande interesse non solo in città. L’apertura potrebbe avere conseguenze, infatti, anche su supermercati di altre località rivierasche: ogni nuovo insediamento provoca variazioni, sia pur in minime percentuali, sia nella clientela sia nei prezzi.

Per chiarire la situazione, Esselunga a Rapallo avrebbe individuato l’area dove installarsi trovando l’accordo con i proprietari. Tutto qui. Al momento nessun contatto con il Comune. Dove tuttavia in maniera del tutto informale vi sono stati i primi commenti: chi favorevole e chi contrario a quanto pare nella stessa maggioranza. L’arrivo di Esselunga a Genova era stato apprezzato a Genova. Se l’interesse del marchio per Rapallo proseguirà, tutti i politici dovranno esprimersi.