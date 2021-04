Rapallo: Elven presenta il nuovo brano “Lose My Mind”

Dal team Elven riceviamo e pubblichiamo

L’artista Rapallese Elven (all’anagrafe David Pastrovicchio) reduce da un inverno (che nonostante la crisi e le restrizioni nel mondo della musica e dello spettacolo), lo ha visto protagonista con l’uscita di due singoli e la partecipazione a numerosi programmi radiofonici e televisivi , ha annunciato questa mattina l’arrivo di un nuovo inedito proprio per il giorno della festa dei lavoratori.

Il brano, nasce dalla collaborazione con due giovani produttori americani (FXKillen e Aymce) e dietro alle sue sonorità “dance” trova il tempo per affrontare un tema attuale e importante come “il disagio e la solitudine” che vivono tantissimi giovani e non a causa della pandemia e del distanziamento al quale da più di un anno siamo sottoposti.

“Lose My Mind” (in italiano “ho perso la testa”) racconta infatti di una ragazza che si rende conto di perdere giorno dopo giorno il contatto con la realtà limitandosi ad eseguire una serie di compiti sempre uguali e sogna di poter tornare a vivere una vita “normale” fatta di amici, feste e di notti passate a ballare senza il pensiero di questo incubo che tutti viviamo da più di un anno.

Sempre per il primo maggio è prevista anche l’uscita del video fortemente voluto dall’artista e che lo stesso ha scritto e prodotto in collaborazione con il Regista turco Engine Akyurt che con le sue immagini e l’aiuto prezioso dei suoi collaboratori ha dato un senso ancora maggiore ai contenuti già importanti della canzone.

“Il disco” dice l’autore, “vuole essere un augurio affinché si possa tornare al più presto alla normalità, e un invito a tutti i giovani a non mollare e a investire questo tempo che hanno a disposizione su loro stessi e su i loro sogni.”

“Manca tantissimo il contatto con le persone, con la realtà” aggiunge Pastrovicchio “ e lo dice uno che da quindici anni vive la scena Dance Italiana , fatta di concerti ed esibizioni in Italia e all’estero, fatta di notti e di locali pieni, di persone e di avventure. Ma dobbiamo continuare a sognare, a crederci e a comportarci in maniera responsabile, solo così torneremo a vivere tutto questo, e sarà ancora più bello ed emozionante di prima”.

Elven