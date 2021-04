Rapallo: caccia a preziosi documenti gettati in un cassonetto

Una disattenzione e oggetti preziosi finiscono in un cassonetto dei rifiuti rischiando di scomparire in una discarica; a Rapallo accade spesso. Mesi fa una signora si è tolta i guanti di lattice gettandoli nei rifiuti, accorgendosi solo in seguito che avevano trattenuto al loro interno la fede nuziale. Una autentica caccia al tesoro terminata in località Tonnego con esisto positivo.

Ieri è stata una giornata da record perché gli oggetti preziosi finiti nei cassonetti sono stati ben quattro. Tre ricerche si sono concluse svuotando i cassonetti nelle vie Paolucci, Zunino e Savagna. In tarda serata una laureanda in ingegneria si è accorta che preziosi documenti e reperti indispensabili a concludere la tesi di laurea erano finiti nei rifiuti, per errore di chi effettua le pulizie nell’ufficio dove lavora. La ragazza, scoppiata in lacrime, è riuscita a telefonate ad Andrea Rizzi, consigliere comunale alla nettezza urbana che, disponibile e attivo come sempre, si è subito dato da fare con gli operai di Aprica sempre pronti ad aiutare il prossimo. I cassonetti dove erano stati conferiti i rifiuti, quelli di piazza delle Nazioni. Dopo mezzanotte la caccia al tesoro è terminata e la laureanda ha potuto recuperare il prezioso materiale.