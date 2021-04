Portofino: oggi la festa di San Giorgio con concerto e falò

Oggi è la festa del Patrono, San Giorgio, e Portofino, nonostante la pandemia non solo rispetta la tradizione con l’accensione del falò in piazzetta, ma offre ai portofinesi un grande concerto con l’orchestra dal Carlo Felice dall’insolita location della terrazza di Castello Brown. Entrambe le iniziative sono precluse al pubblico che potrà però assistervi via internet.

Le celebrazioni di San Giorgio iniziano alle 17 nella chiesa di Divo Martino dove nel frattempo sono state trasportare le reliquie del santo custodite nella chiesa dui San Giorgio. A presiedere la celebrazione della messa il vescovo Alberto rtanasini che più volte, come vescovo diocesano aveva appiccato il fuoco al falò.

Secondo eccezionale appuntamento della giornata il concerto dell’orchestra del Carlo Felice che dalla terrazza di Castello Brown immetterà la sue note nella baia e nel Borgo; un evento inedito, un mix di musica e natura che non mancherà di emozionare i presenti; un test che potrebbe essere ripetuto.

Allo scoccare delle 21 in punto, in piazzetta, l’accensione del falò che è l’espressione della tradizione portofinese e il sindaco Matteo Viacava volle rispettare anche lo scorso anno sobbarcandosi il lavoro e appiccando il fuoco in una piazzetta deserta.