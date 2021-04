Portofino: la ‘penolla’ aspetta il coprifuoco, poi crolla

Testo e foto di Consuelo Pallavicini

Allo scoccare delle 21 al campanile della chiesa di Divo Martino, accensione del tradizionale falò di San Giorgio in una piazzetta “zona rossa” accessibile solo ai portofinesi e alle forze dell’ordine o di servizio (protezione civile, guardia costiera, carabinieri, polizia urbana). Una catasta di legno costruita ad arte che è bruciata in fretta per consentire ai presenti di fare rientro a casa entro le 22. La “penolla” è crollata, ma solo dopo l’ora del “coprifuoco”, alle 22.54, quando la piazzetta era ormai deserta. E’ caduta lato mare, il che è considerato segno di buon auspicio; tutti qui se lo augurano anche per la stagione turistica. Anima e regista della manifestazione il sindaco Matteo Viacava.