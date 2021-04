Dall’ufficio comunicazione di Amt Genova riceviamo e pubblichiamo

Dopo la pausa invernale ha riaperto, in questi giorni, l’ufficio IAT in piazza della libertà 47 a Lavagna dove è possibile acquistare i titoli di viaggio AMT per il trasporto provinciale.

Riportiamo di seguito i giorni e gli orari di apertura al pubblico, validi fino al 14 giugno:

martedì – giovedì – venerdì – sabato: dalle 9. 00 alle 13.00

mercoledì e sabato: dalle 16.00 alle 19.00

domenica: dalle 9.00 alle 12.00

lunedì: chiuso