Chiavari: visita guidata dedicata a Amadeo Peter Giannini

Dall’associazione HiroAndCo riceviamo e pubblichiamo

HiroandCo domani, sabato 24 aprile, dedica la visita guidata “Di piazza in piazza” ad un altro ligure di grande rilievo: Amadeo Peter Giannini. Per info e prenotazioni: hiroandco7@gmail.com

Luogo di ritrovo a Chiavari, in piazza N.S dellʼOrto alle ore 10.

Gruppi di massimo 12 persone. Iscrizione: €12 – €10 per i soci e per i non soci che si iscriveranno di persona recandosi alla “Pasticceria Copello 1826” di Chiavari, in Via Martiri della Liberazione n. 162, dove riceveranno anche un cadeaux dolciario gentilmente offerto dallʼantica bottega storica.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa di prevenzione del Covid-19.