Chiavari: l’esposizione della bandiera di San Giorgio

Dalla Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo

Celebriamo oggi, nel giorno di San Giorgio, la Festa della Bandiera simbolo di identità e unione di una comunità, la nostra, che a fronte di momenti difficili come quello contemporaneo non perde occasione di rimarcare con orgoglio il proprio senso di appartenenza a una collettività, contraddistinta dalla tenacia e dal coraggio simboleggiati dal San Giorgio. Non ultima quella che lo contraddistinse nel 1098 quando apparve ai combattenti cristiani con numerose bandiere su cui campeggiavano appunto croci rosse in campo bianco. Un contesto, quest’ultimo, dove i crociati vennero soccorsi dai genovesi che ribaltarono l’esito dello scontro favorendo la presa di Antiochia.Anche tale gesto gli valse la stima del popolo genovese che, talmente legata alla figura del santo, fece divenire il suo stemma nel simbolo della città stessa, stemma che oggi viene celebrato per il terzo anno grazie alla festa della bandiera istituita nel 2019 dalla giunta comunale di centrodestra.

Fieri della nostra cultura, come Lega Giovani Tigullio-G. Paradiso vogliamo unirci a questa celebrazione mediante l’esposizione a Chiavari di uno striscione avente l’illustre scritta “pe Zena e pe San Zòrzo” e tanto di raffigurazione della bandiera vessillo della Repubblica di Genova.