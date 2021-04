Chiavari: Istituto Caboto, successo al Challenge Hackathon

Da Massimiliano Amantini riceviamo e pubblichiamo

È con grande piacere ed onore informare che il gruppo di lavoro ‘Perseverance’ dell’Istituto di Istruzione Superiore G. Caboto indirizzo Grafica e Comunicazione di Chiavari – GE, composto da Gaia 17 anni, Piero 17 anni, Viola 19 anni, Carlotta 19 anni e Federica 19 anni che hanno conquistato il primo posto a livello nazionale alla Challenge Hackathon nella Scuola 2021 nella categoria Mediterraneo: “Come ripopolare i Borghi”. Grande seconda posizione per l’altro gruppo di lavoro, ‘Lava Plant’ nella categoria Acqua: come potremmo coinvolgere e guidare i nostri compagni di classe nel contribuire a ridurre l’impatto idrico domestico adottando comportamenti virtuosi” composto da Asia, Jennifer, Vittorio ed Erika, tutti di 4°; sempre dello stesso istituto e dello stesso indirizzo di studi.

L’Ackathon è un insieme di parole: Hacker e Maratona. Una maratona per risolvere dei problemi anche grazie alle nuove tecnologie.

Il Contest è organizzato da Cosmpolites e dal Future Food Institute: https://www.cosmopolites.it/2020-21/hackathon/.

I partners sono davvero tanti e numerosi ma soprattutto importanti: https://www.cosmopolites.it/partner/

Grande orgoglio a questa nuova generazione di giovani.

Testimonial dell’evento il Sindaco di Pollica. Paese che ha visto ucciso il suo ex amministratore per problemi legati alla criminalità organizzata.

I ragazzi vincitori andranno a Pollica per un bootcamp di una settimana a luglio 2021 per portare avanti la loro progettazione assieme ad importanti imprese del settore HI-Tech.