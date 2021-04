Camogli: lavori al cimitero, la Regione in prima linea

Certamente la Regione non è stata matrigna col Comune di Camogli e nel caso del crollo dei loculi, oltre alle somme già destinate (150.000 euro) e che verranno erogate dalla stessa Regione, l’assessore Giacomo Giampedrone ha ottenuto importanti risorse dal Dipartimento nazionale della Protezione civile: sembra – secondo quanto si mormora in Comune – una cifra complessivamente superiore ai 2.000.000 di euro di cui ieri l’esponente della Regione ha annunciato un anticipo di 1.670.000, non citato nel comunicato diffuso dallo stesso Comune camogliese.

Il debito fuori bilancio di oltre un milione contratto dal Comune di Camogli (discusso durante l’ultimo Consiglio comunale) dovrebbe quindi essere una spesa poi rifusa dallo stesso Dipartimento e dalla Regione. Cifre che, nella malaugurata ipotesi vi fossero rinvii a giudizio e condanne definitive in terzo grado, per dolo o colpa grave, la Corte dei Conti, magari tra dieci anni, potrebbe chiedere alle persone eventualmente giudicate responsabili.